Hypersexualität: ist Arthur Schnitzler dafür ein Beispiel? Reden über Sex Hypersexualität- was bedeutet das eigentlich? Wörtlich übersetzt bedeutet Hypersexualität „zu viel an Sexualität“. Wissenschaftlich gesehen gibt es keine klare Definition. Objektiv lässt sich nur feststellen, dass Menschen sehr unterschiedlich häufig Sex haben: manche nie oder nur sehr selten, andere mehrmals am Tag. Und das kann … Hypersexualität- ist zu viel Sex krank? weiterlesen → Der

