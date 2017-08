gefunden bei allergodome.de am 15.08.2017 um 14:06 Uhr

Karlsruhe (dpa) – An der Auswahl an Desinfektionsmitteln fehlt es in deutschen Drogeriefilialen nicht. Desinfektionssprays, Hygienetücher und antibakterielle Gels von mehreren Marken liegen zu Hauf in den Regalen. Viele von ihnen versprechen, „99,9 Prozent“ der Bakterien abzutöten. … lesen Sie

weiterlesen »