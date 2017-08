Fast 40% weniger HIV-Diagnosen bei schwulen und bisexuellen Männern in Australien

gefunden bei magazin.hiv am 23.08.2017 um 19:08 Uhr

Der größte australische Bundesstaat New South Wales kommt seinem Ziel näher, HIV-Übertragungen bis 2020 praktisch zu beenden. Im ersten Halbjahr 2017 gab es fast 40 % weniger HIV-Diagnosen bei Männern, die Sex mit Männern haben (MSM), als im Durchschnitt der letzten sechs Jahre. So wenig HIV-Diagnosen bei MSM in Australien wie nie „Wir erleben einen der schnellsten Abnahmen von neuen HIV-Diagnosen bei schwulen und bisexuellen Männern auf der Welt“, erklärte Dr. Kerry Chant vom Gesun

