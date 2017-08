gefunden bei allergodome.de am 30.08.2017 um 07:34 Uhr

Hinter einem hartnäckigen Ekzem am Fuß steckt bei Kindern häufig eine Kontaktallergie. In einer Studie aus Spanien fanden sich als Auslöser vor allem „Chemie“ im Schuhwerk, aber auch in Verbandsmaterial. … lesen Sie weiter! Quelle: : http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/allergien/article/941988/ekzeme-kinderfuss-oft-turnschuh-schuld.html

weiterlesen »