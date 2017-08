„Die PrEP ist nur ein Werkzeug, und man muss lernen, damit umzugehen“

gefunden bei magazin.hiv am 26.08.2017 um 09:45 Uhr

Milan nimmt an der PrEP-Studie DISCOVER teil. Sie soll herausfinden, ob das Kombinationsmedikament Descovy genauso gut für die HIV-Prä-Expositions-Prophylaxe eingesetzt werden kann wie der Vorgänger Truvada. Auf magazin.hiv berichtet Milan von seiner Motivation und seinen Erfahrungen. Für den Pharmahersteller Gilead geht es um viel Geld. Sein HIV-Medikament Truvada war lange Zeit als einziges auch für die PrEP zugelassen – in den USA seit 2012, in Europa seit dem Sommer 2016. Mittlerweil

