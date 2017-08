CSU in Bayern will Zahl der Drogentoten mit Naloxon-Modellprojekt senken

gefunden bei magazin.hiv am 22.08.2017 um 17:55 Uhr

2016 starben 321 Menschen in Bayern infolge ihres Drogenkonsums – so viele wie in keinem anderen Bundesland. Die CSU will nun endlich etwas gegen diesen Negativrekord tun: mit einem Naloxon-Modellprojekt. Erprobte lebensrettende Maßnahmen wie Drogenkonsumräume bleiben aber tabu. „Jeder Drogentote ist einer zu viel“, sagte Klaus Holetschek vom Arbeitskreis Gesundheit und Pflege der CSU-Landtagsfraktion am Montag in München. Die Christsozialen wollen deshalb künftig die zweite Säule ihr

weiterlesen »