gefunden bei Wechsel erforderlich! am 19.08.2017 um 08:52 Uhr

Wir haben einen Coiffeur in der Nähe – in der Sommerzeit lässt der häufig seine Türe offen stehen, so dass man gut sehen kann, was drin vor sich geht. Letztens lief ich -gerade auf dem Weg zur... Besuche meinen Blog für den vollen Text oder folge dem Blog via diesem feed: https://pharmama.ch/feed/

weiterlesen »