gefunden bei allergodome.de am 13.07.2017 um 12:05 Uhr

Um Allergiker frühzeitig auf eine entsprechende Pollenbelastung vorzubereiten, werden derzeit vor allem in dicht bevölkerten, städtischen Gegenden die Allergenkonzentrationen erfasst und veröffentlicht. Die Pollenquellen seien – so Prof. Claudia Traidl-Hoffmann, Direktorin des Instituts für Umweltmedizin an der TUM und dem

weiterlesen »