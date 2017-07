Wahnsinnswoche 2017:28

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 16.07.2017 um 15:24 Uhr

In dieser Woche 123 Patientenkontakte und 18 Terminausfälle. Wenn sich ein Smartphone in Ihrer Nähe befindet, verringert sich Ihre kognitive Kapazität - selbst, wenn es ausgeschaltet ist. Dagegen hilft auch kein Gehirntraining. Selbst moderater Alkoholkonsum erhöht Ihr Risiko für den Verlust von Gehirnzellen im Hippocampus um das Dreifache. Johanniskraut kann eine Psychose auslösen. Betrachtungen zur Ursache der Depression. Nicht alles, was wie eine Depression aussieht, ist

weiterlesen »