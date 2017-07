Wahnsinnswoche 2017:27

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 09.07.2017 um 13:15 Uhr

In dieser Woche 136 Patientenkontakte und 17 Terminausfälle. Fnord der Woche: Die NASA dementiert, dass sie versklavte Kinder auf dem Mars gefangenhält. Jemand rief an und fragte, ob ich ein Gutachten machen könne. Im Prinzip ja, sagte ich - kommt auf die Fragestellung an. Es sollte dann ein Gutachten gegen eine Zwangsunterbringung und eine Zwangsbehandlung in einer weiter entfernt liegenden Klinik sein. Nach weiterer Diskussion musste ich leider ablehnen, weil ich es angesichts der

