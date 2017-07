gefunden bei Leben mit Ohne am 04.07.2017 um 02:28 Uhr

Stress ist die größte Bedrohung der Gesundheit des 21. Jahrhunderts, sagt die WHO. Was ist Stress überhaupt? Physikalisch gesehen beschriebt Stress das Verhalten eines Materials, wenn es enormen Zuständen ausgesetzt wird. In unserem Körper können wir Stresssignale wahrnehmen, die uns zeigen, dass unser Körper sich im Stress befindet. Diese können physiologisch sein: Es wird bei […] Der Post Stress lass nach! Coaching Ausbildung, Modul Achtsamkeit & Schwert Training erschien au

weiterlesen »