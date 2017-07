gefunden bei menschenhandwerkerin. am 22.07.2017 um 19:23 Uhr

Es ist Nachmittag, die Visite ist durch und es steht keine Operation mehr an. Also Zeit für Büroarbeit. Meine Arbeitskollegin im gleichen Zimmer ist am telefonieren, zu Beginn höre ich gar nicht richtig zu. Bis es interessant wird.Arbeitskollegin: “Hat der Patient Passage?”“Ob der Patient Passage hat?”“Hat er Stuhlgang??”“KAKA???????”Erst dann verstand die Person am anderen Ende der langen, langen Leitung, was gemeint war. Kaka ist einfach universell.

