gefunden bei Krankenschwester-Blog am 30.07.2017 um 22:47 Uhr

Geh aus der Prüfung ohne Schock, mit Pflastis Fragen aus dem Blog FRAGE: Eine Broteinheit entspricht: a) 20 g Weißbrot und 50 g Äpfel b) 40 g Weißbrot c) 12 g Kohlenhydrate d) 20 g Kohlenhydrate e) 50 g Äpfel f) 10 Eßlöffel Haferflocken ANTWORT: c) Eine Broteinheit (1 BE) ist eine Hilfseinheit für die Berechnung einer Diabetesdiät und entspricht 12 g an Kohlenhydraten.

