gefunden bei allergodome.de am 11.07.2017 um 15:30 Uhr

Selbst wenn sich der Klimawandel nur moderat fortsetzt, steigt das Risiko für Chikungunya-Infektionen in vielen Weltregionen bis zum Jahr 2100 an. Bei einem ungebremsten Klimawandel könnte sich das Virus sogar in Südeuropa und den USA verbreiten. … lesen Sie weiter!

weiterlesen »