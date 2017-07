HIV-Medikament Isentress darf vorerst weiter vertrieben werden

gefunden bei magazin.hiv am 12.07.2017 um 16:35 Uhr

Der Bundesgerichtshof hat eine Zwangslizenz für den US-Pharmakonzern Merck & Co. zum Vertrieb von Isentress vorläufig bestätigt. Damit haben Patient_innen mit HIV, die in Deutschland mit Isentress behandelt werden, vorerst Versorgungssicherheit. Hintergrund ist ein Patentstreit Seit Jahren gibt es Streit zwischen Merck (außerhalb der USA und Kanadas: Merck Sharp & Dohme/MSD) und dem japanischen Pharmaunternehmen Shionogi. Shionogi hatte im August 2002 ein europäisches Patent für me

weiterlesen »