Hepatitis A: Ausbruch unter schwulen Männern weitet sich aus

gefunden bei magazin.hiv am 05.07.2017 um 14:25 Uhr

Mehrere hundert Männer haben sich in den letzten Monaten in Westeuropa beim Sex mit Männern mit Hepatitis A infiziert. Expert_innen raten zur Impfung – insbesondere, wenn man zu CSD/Pride-Veranstaltungen reist und dort Sex hat. Seit Juni 2016 gab es laut dem European Center for Disease Control (ECDC) in 16 europäischen Ländern etwa 1.500 bestätigte Hepatitis-A-Infektionen bei Männern, die Sex mit Männern haben (MSM). Drei Gruppen von zusammenhängenden Fällen Anhand genetischer Merkmal

