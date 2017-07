Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Forensik und duale Studentin – eine echte Herausforderung

gefunden bei Vitos Blog am 26.07.2017 um 08:00 Uhr

Mein Name ist Carina Kungel und ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Eltville. Neben der Arbeit absolviere ich ein duales Studium, genauer gesagt, den Bachelor of Arts in Psychiatric Nursing. Wie mein Arbeitsalltag aussieht und was die besonderen Herausforderungen eines berufsbegleitenden Studiums sind, möchte ich nun erzählen. Die Arbeit in der Forensik bringt besondere Herausforderungen mit sich Ich arbeite in der Vitos Klinik für foren

