gefunden bei Pharmamas Blog am 15.07.2017 um 09:23 Uhr

So – Auch bei uns ist es soweit: Sommerferien! Und wir verbringen sie an einem aussergewöhnlichen Ort, an dem wir noch nie waren … in der Schweiz. In Graubünden. Wir freuen uns auf Familienferien, Bergwelt und nicht zu heisses Wetter! Kommt ihr mit? Hier „live“ ab Sonntag. (heute darf ich noch arbeiten) Tagged: Familie, Ferien, Graubünden, Reisen, Schweiz

weiterlesen »