Ein Tag und ein ganzes Leben

gefunden bei magazin.hiv am 19.07.2017 um 12:01 Uhr

In seinem Debütroman „Guapa“ erzählt Saleem Haddad vom Leben eines jungen arabischen Schwulen zwischen Revolution und Resignation, Scham und Selbstbehauptung. Aus einer anderen, selektiven Perspektive betrachtet, müsste Rasa ein glücklicher Mensch sein. Er hat sich mit Studienkollegen beruflich selbstständig gemacht und dolmetscht für amerikanische Auslandsreporter_innen; er hat einen verlässlichen Freundeskreis, mit dem er nicht nur feiern und trinken kann, sondern in dem man auch in

weiterlesen »