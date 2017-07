„Der Krieg gegen Drogen ist ein Krieg gegen Menschen“

gefunden bei magazin.hiv am 24.07.2017 um 13:42 Uhr

Am 21. Juli haben Menschen weltweit an verstorbene Drogengebraucher_innen erinnert und gegen den Krieg gegen Drogen protestiert. In Berlin stand das Thema Menschenwürde im Zentrum. Wir dokumentieren die Rede von Sascha*, der aus Russland stammt Der Krieg gegen die Drogen ist der Krieg gegen die Menschen. In den letzten Jahren gibt es immer mehr Staaten, wo langsam anerkannt wird, dass repressive Drogenpolitik perspektivlos ist. Andererseits beobachtet man eine nie dagewesene Grausamkeit in Bez

weiterlesen »