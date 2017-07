„Aids hätte ich mir sparen können“

gefunden bei magazin.hiv am 26.07.2017 um 11:31 Uhr

Maik verdrängte sein HIV-Risiko – aus Angst vor den Folgen einer HIV-Infektion. Trotz dramatischer Symptome bot ihm kein Arzt einen HIV-Test an. Die Wende kam erst, als es fast zu spät war. Maik, 43, lebt in München. Er ist Diplom-Ingenieur und Testfahrer bei einem großen deutschen Autohersteller. In der Kampagne „Kein AIDS für alle!“ erzählt er seine Geschichte, um andere Menschen vor dem gleichen Schicksal zu bewahren. Maik, wie hast du erfahren, dass du HIV-positiv bist? Ich habe

