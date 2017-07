30 Jahre Deutsche AIDS-Stiftung: 30 Jahre Direkthilfe

gefunden bei magazin.hiv am 12.07.2017 um 11:26 Uhr

Seit 1987 unterstützt die Deutsche AIDS-Stiftung HIV-positive und an Aids erkrankte Menschen in materiellen Notlagen. Am Mittwoch, dem 12. Juli 2017, feiert sie ihr 30-jähriges Jubiläum mit einer Veranstaltung in Köln. Mitte der Achtziger Jahre erkrankten auch in Deutschland immer mehr Menschen an Aids. Relativ schnell bildeten sich Selbsthilfeprojekte, um die Betroffenen zu unterstützen – durch Beratung, Pflege oder politisches Engagement. Viele Menschen mit HIV fielen durchs soziale Ra

weiterlesen »