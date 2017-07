21. Juli: Bundesweit wird verstorbener Drogengebraucher_innen gedacht

gefunden bei magazin.hiv am 20.07.2017 um 14:52 Uhr

Am Freitag, dem 21. Juli, wird wieder der Internationale Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher_innen begangen. 2016 starben in Deutschland 1.333 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums, 9 % mehr als im Jahr zuvor. Damit ist die Zahl der Drogentoten ein viertes Mal in Folge gestiegen. Auch in anderen Ländern steigt die Zahl der drogenbedingten Todesfälle kontinuierlich an. Dies beklagen Interessenvertretungen und Verbände wie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Eltern und Angehörigen

