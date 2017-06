„Wir können Aids besiegen“

gefunden bei magazin.hiv am 06.06.2017 um 11:49 Uhr

Carsten Schatz, aufgewachsen in der DDR, wurde nach seiner HIV-Diagnose vor über 25 Jahren zum Aids-Aktivisten. Heute sitzt er im Berliner Abgeordnetenhaus. Nicht nur was das Thema HIV angeht, ist er Optimist. Carsten Schatz ist ein leidenschaftlicher Aids-Aktivist und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses für Die Linke. Carsten ist Ostdeutscher. Er wurde 1970 auf der anderen Seite der Mauer in der ostdeutschen Kleinstadt Altenburg geboren. Er zog mit seinen Eltern nach Berlin, als er noch

