gefunden bei allergodome.de am 12.06.2017 um 13:00 Uhr

Warum Allergien immer häufiger werden In den Medien ist immer wieder die Rede davon, dass Allergien auf dem Vormarsch sind und dass immer mehr Menschen, insbesondere Kinder an Allergien erkranken. Doch ist dies wirklich so, und wenn ja, welche wissenschaftlichen

weiterlesen »