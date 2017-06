gefunden bei PACS - DICOM - Radiologie Blog von aycan am 29.06.2017 um 09:09 Uhr

Die Radiologie der Universitätsklinik Köln veranstaltet am 16.9.2017 zum wiederholten Mal die Weiterbildung "RECIST and beyond".Behandelt werden die Themen:Strukturiertes onkologisches Management in der RadiologieStaging und Therapie- monitoring mit dem Schwerpunkt: RECIST 1.1 und neu iRECISTZystische und solide Pankreasläsionenaycan sponsort diese Veranstaltung und ist mit einem Informationsstand vor Ort.Weblinks:Anmeldung

