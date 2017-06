Prostituiertenschutzgesetz: Kritiker_innen befürchten Chaos und klagen in Karlsruhe

gefunden bei magazin.hiv am 29.06.2017 um 16:03 Uhr

Am 1. Juli tritt das umstrittene sogenannte Prostituiertenschutzgesetz in Kraft, doch viele Kommunen sind schlecht vorbereitet. Aktivist_innen haben außerdem eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht Das „Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen“ (ProstSchG) wird die Arbeits- und Lebenssituation von geschätzt bis zu einer Million Sexarbeiter_innen im Lande nachhaltig verändern. Anmeldepflicht, Beratungspflicht, Erlaubnispflicht, Kondompflicht Zentrale Punk

