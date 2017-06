Meine Reiseapotheke für Kinder. Der 3-Fragen-Check.

gefunden bei Mama ist Kinderärztin am 11.06.2017 um 14:09 Uhr

Die Urlaubszeit steht vor der Tür, und damit auch wieder einmal die Frage: was packe ich für meine Kinder in die Reiseapotheke? Du fängst an zu überlegen, was im Urlaub alles passieren könnte und für welchen Fall der Fälle du vorbereitet sein möchtest. Die Liste wächst und wächst, und schließlich schleppst du die Reiseapotheke in einem Extrakoffer mit, den du hinterher ungeöffnet wieder mit nach Hause nimmst. Auch gut wenn nichts passiert ist. Aber eigentlich wollen wir doch lieber

