Jetzt anmelden: 9. Europäische Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft

gefunden bei magazin.hiv am 13.06.2017 um 15:49 Uhr

Die 9. Europäische Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft, die vom 21. bis 22. September 2017 in Wien ausgerichtet wird, widmet sich schwerpunktmäßig aktuellen Fragen zum Umgang mit Suchterkrankungen und Drogenkonsum in Haft. Das Motto „Man muss nur wollen!“ ist dabei bewusst zweideutig zu verstehen. „Haftanstalten, die bei Drogen gebrauchenden Gefangenen auf Abstinenz setzen, gehen häufig davon aus, dass die Gefangenen einfach einen starken Willen zeigen müssen, und dann klappt

weiterlesen »