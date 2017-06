gefunden bei allergodome.de am 23.06.2017 um 14:05 Uhr

Oft beginnt die Schuppenflechte am Kopf. Manchmal bleibt dies auch die einzige Stelle, an der die Erkrankung auftritt. Ein paar Schuppen fallen vielleicht noch nicht so auf – aber die Psoriasis breitet sie sich gern […] » Lesen Sie den

weiterlesen »