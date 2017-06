Haltung gegen Rechts

gefunden bei magazin.hiv am 14.06.2017 um 12:19 Uhr

Seit 1994 lädt die AIDS-Hilfe Frankfurt jedes Jahr zum Welt-Aids-Tag zu einer großen Veranstaltung in die Paulskirche ein – 2016 unter dem Titel „Haltung“. Wir dokumentieren die Rede von Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Präsident des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, in der er sich für Vielfalt und eine offene Gesellschaft einsetzt, und gratulieren ihm damit herzlich zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am 14. Juni 2017 Liebe Aids-Gemeinde, liebe Gäste, meinen ersten Sex mit Männe

