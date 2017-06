Generation 100plus – Kranken- und Pflegekassen im Spannungsfeld zwischen Angebot und Bedarf der Zukunft

gefunden bei Hauptstadtkongress-Blog am 21.06.2017 um 10:55 Uhr

Bettina am Orde, Geschäftsführerin KNAPPSCHAFT Ein Beitrag von Bettina am Orde, Geschäftsführerin KNAPPSCHAFT. Unser Gesundheitssystem muss sich zunehmend auf die Versorgung einer alternden Gesellschaft einstellen. Das Statistische Bundesamt erwartet bis zum Jahr 2060 im Vergleich zu heute zwölfmal so viele Personen, die mindestens 100 Jahre alt sind. Damit handelt es sich bei der Generation 100plus um die Bevölkerungsgruppe mit dem höchsten zu erwartenden Anstieg. Jeder zweite, der heute

weiterlesen »