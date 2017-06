Europäisches Komitee von Sexarbeiter_innen kritisiert Gesetz zur Prostitution

gefunden bei magazin.hiv am 02.06.2017 um 16:48 Uhr

Das Internationale Komitee für die Rechte von Sexarbeiter_innen in Europa (ICRSE) hat am heutigen Internationalen Hurentag eine kritische Analyse zu dem sogenannten Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) vorgelegt, das zum 1. Juli dieses Jahres in Deutschland in Kraft treten soll. Bei dem „Prostituiertenschutzgesetz“ ginge es nur vorgeblich um den Schutz von Sexarbeiter_innen, sagen die Autor_innen des 28-seitigen Dokuments. Die im ProstSchG aufgeführten Maßnahmen dienten kaum dazu, so

weiterlesen »