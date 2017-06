Deutschland verdoppelt seinen Beitrag für UNAIDS

gefunden bei magazin.hiv am 27.06.2017 um 16:03 Uhr

Das HIV/Aids-Programm der Vereinten Nationen (UNAIDS) kann 2017/2018 mit mehr Geld aus Deutschland rechnen: Die Bundesregierung will ihren Beitrag auf 5 Millionen Euro verdoppeln. Dies wurde heute bei der 40. Sitzung des UNAIDS-Programmkoordinationsausschusses in Genf bekanntgegeben. UNAIDS ist ein wichtiger Partner für die globale Gesundheit „UNAIDS ist ein wichtiger Partner für die Gesundheits- und Entwicklungsagenda in Deutschland, vor allem in Afrika“, betonte Entwicklungsminister Gerd

