Chronifizierung von Krebs? Neue Herausforderungen für Politik und Versorgung

gefunden bei Hauptstadtkongress-Blog am 21.06.2017 um 08:18 Uhr

Anja Moeller, Leiterin Hauptstadtbüro bei AbbVie Deutschland Ein Beitrag von Anja Moeller, Leiterin Hauptstadtbüro bei AbbVie Deutschland. Über 40 Prozent der Frauen und etwa jeder zweite Mann in Deutschland erkranken im Laufe ihres Lebens an Krebs. Nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist Krebs die zweithäufigste Todesursache. Dank des Fortschritts in der medizinischen Forschung kann sich Krebs heute in vielen Fällen von einer akut lebensbedrohlichen zu einer chronischen Erkrankung wandeln

