Weideland für die Digitalwirtschaft – Kommentar zur E – Health Strategie der CDU

gefunden bei Aktion: Stoppt die e-Card! am 17.05.2017 um 11:49 Uhr

Ein Kommentar von Michael Loewener, Niedersächsisches Zahnärzteblatt 3 -2017



Wer das 10-seitige und 12 Punkte umfassende Papier der CDU zur E-Health-Strategie in Deutschland in vollem Umfang liest, dem wird die alternative Zielrichtung der Initiative „junger“ CDU-Politiker nicht verborgen bleiben. Wie derzeit auf allen gesellschaftlichen und vor allem wirtschaftlichen Ebenen, so steht zunehmend auch die Digitalisierung des Gesundheitswesens auf der Agenda der Politik.





Ein Kommentar von Michael Loewener, Niedersächsisches Zahnärzteblatt 3 -2017 Wer das 10-seitige und 12 Punkte umfassende Papier der CDU zur E-Health-Strategie in Deutschland in vollem Umfang liest, dem wird die alternative Zielrichtung der Initiative „junger“ CDU-Politiker nicht verborgen bleiben. Wie derzeit auf allen gesellschaftlichen und vor allem wirtschaftlichen Ebenen, so steht zunehmend auch die Digitalisierung des Gesundheitswesens auf der Agenda der Politik. "Weidela

weiterlesen »