Okay, das ist jetzt kein chirurgie- oder überhaupt medizin-spezifischer Gedanke. Nicht mal generell beruflicher Natur. Die meiste Zeit macht es ja Freude. Ja, sogar Spaß. Man geht gern hin, verbringt gern den Tag dort und auch gern mal freie Tage. Setzt sich noch zu PatientInnen, denen es psychisch schlecht geht, obwohl man müde ist und die Liebe auf einen zuhause wartet.Plötzlich befindet man sich in einer Situation, in der man einfach nur gehen möchte. Irgendwann, auf dem langen Berufsweg

