Wahnsinnswoche 2017:21

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 25.05.2017 um 19:54 Uhr

In dieser Woche 141 Patientenkontakte und 10 Terminausfälle in nur drei Tagen. Jetzt bin ich urlaubsreif - Pause bis zum 19.6. Krankheitskarte: nach Ansicht von Frontal 21 muss man kein Hacker sein, um an hochsensible Patientendaten, wie Arztbesuche oder verschriebene Medikamente, zu gelangen. Der diesjährige Deutsche Ärztetag hält es ebenfalls für zu riskant, Patientendaten zentral in der Cloud zu speichern. The Conceptual Penis as a Social Construct. Irgendwie erinnert mich das a

