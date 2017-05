Wahnsinnswoche 2017:20

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 21.05.2017 um 11:42 Uhr

In dieser Woche 135 Patientenkontakte und 13 Terminausfälle. Etwas Positives hat die WannaCry-Attacke ja doch: Immerhin sind jetzt erstmals Patientendaten in Großbritannien verschlüsselt, die vorher frei verfügbar waren. Ein Kommentar dazu. Der Lobbyist des Branchenverbandes bvitg weiß übrigens: "Im Gegensatz zu dem eher zentral organisierten Gesundheitssystem in Großbritannien ist die Gefahr eines flächendeckenden Ausfalls in den deutschen Krankenhäusern deutlich geringer." Aha

