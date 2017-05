Vierte Woche der pflegenden Angehörigen beginnt am Tag der Pflege – 12.5.2017

gefunden bei Healthcare Netzwerk am 11.05.2017 um 16:03 Uhr

Am internationalen Tag der Pflege – dem 12.5.2017 – wird die 4. Woche der pflegenden Angehörigen offiziell eröffnet. In Berlin werden von den rund 116.000 Pflegebedürftigen etwa 75 Prozent zu Hause gepflegt. Mit geschätzt fast 200.000 Menschen in Berlin bilden Angehörige, Freunde oder Nachbarn die sich um pflegebedürftige Mitmenschen im häuslichen Bereich kümmern, nach wie vor den „größten Pflegedienst“ Berlins. In Berlin hat die Woche der pflegenden Angehörigen mit der zent

