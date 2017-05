Über den Beruf Apotheker in DACH – Teil 2: Was darf eine Apotheke verkaufen?

gefunden bei Pharmamas Blog am 10.05.2017 um 07:47 Uhr

Was darf eine Apotheke verkaufen? Wie sind Arzneimittel eingeteilt? Nach dem interessanten Start geht es weiter: Was verkauft eine Apotheke eigentlich? Was darf sie, was nicht? Und wie werden Arzneimittel / Medikamente eingeteilt? CH: In der Schweiz verkauft die Apotheke Medikamente, Chemikalien und Drogerieartikel und Kosmetik, aber auch Dekorationsartikel und weiteres. Immer häufiger ist die Kombination einer Apotheke mit einer Drogerie / Parfümerie. Vorschriften gibt es da keine spezifisch

