gefunden bei Sexualtherapie am 01.05.2017 um 10:23 Uhr

Somnophilie- mein Freund nimmt mich im Schlaf Mit meinem neuen Freund verstehe ich mich eigentlich super. Trotzdem macht mir sein Sexdrang etwas Angst. Neulich bin ich nachts dadurch aufgewacht, dass er versucht hat, in mich einzudringen. Das allein ist eigentlich kein Problem, ich fand es sogar ganz geil. Er hat mir dann allerdings gestanden, dass … Somnophilie- die Lust am Sex mit Schlafenden weiterlesen → Der Beitrag Somnophilie- die Lust am Sex mit Schlafenden erschien zuerst auf

weiterlesen »