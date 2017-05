Sind Pflegepersonaluntergrenzen wirklich der „Bringer“?

gefunden bei Hauptstadtkongress-Blog am 23.05.2017 um 10:58 Uhr

Hedwig François-KettnerWissenschaftliche Leiterin, Deutscher Pflegekongress Ein Beitrag von Hedwig François-Kettner, wissenschaftliche Leiterin des Deutschen Pflegekongresses. Mit dem Auftrag der Bundesregierung vom März 2017 an die Selbstverwaltung, bis zum 30. Juni 2018 in Deutschland verbindliche Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Krankenhausbereichen festzulegen, die am 1. Januar 2019 wirksam werden, dankte Bundesgesundheitsminister Gröhe der Expertenkommission für ihre Arbe

weiterlesen »