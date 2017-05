Psychiatrie auf Niederländisch

gefunden bei Vitos Blog am 03.05.2017 um 08:00 Uhr

Die Studiengruppe des Bachelor-Studienganges Psychiatric Nursing auf Bildungsreise Unsere Studiengruppe des Bachelor-Studienganges Psychiatric Nursing reiste dieses Jahr gemeinsam in die Niederlande. Ziel war es, Einblick in die Arbeitsweise von niederländischen Psychiatrien zu erhalten. Wir besuchten die Vincent-van-Gogh-Klinik in Venray, die Universität in Nimwegen und die Forensik Woenselse Poort in Eindhoven. Wir waren sehr gespannt auf die neuen Impulse, die uns diese Reise bieten würde.

