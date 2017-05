Leidenschaftlicher Pionier der Substitutionsbehandlung

gefunden bei magazin.hiv am 30.05.2017 um 19:51 Uhr

Als einer der ersten Mediziner in Deutschland hat Chaim Jellinek heroinabhängigen Patient_innen die Substitutionsbehandlung ermöglicht. In seiner Praxis in Berlin-Neukölln kümmerte er sich um all jene Schwerstsuchtkranken, die andernorts nicht mehr unterkamen oder als schwierig galten. An diesem Wochenende ist der 1956 geborene Familienvater in seiner Wahlheimat Berlin verstorben. „Chaim war ein in jeder Hinsicht besonderer Mensch. Er war besonders in seiner Erscheinung, aber auch in der A

weiterlesen »