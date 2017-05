Jürgen Hohnl als Geschäftsführer des IKK e.V. bestätigt

gefunden bei Healthcare Netzwerk am 18.05.2017 um 13:22 Uhr

Die Mitgliederversammlung des IKK e.V. hat am heutigen Donnerstag Jürgen Hohnl (einstimmig) für weitere sechs Jahre zum Geschäftsführer gewählt. „Jürgen Hohnl hat in seiner Funktion als Geschäftsführer maßgeblich dazu beigetragen, dass der IKK e.V. als kompetenter Ansprechpartner in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft anerkannt ist“, sagt Hans-Jürgen Müller, Vorstandsvorsitzender des IKK e.V. Hans Peter Wollseifer, Vorstandsvorsitzender des IKK e.V. betont zudem das Engagement vo

weiterlesen »