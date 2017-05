Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht

gefunden bei Vitos Blog am 31.05.2017 um 08:00 Uhr

Was passiert, wenn ein Patient aus dem Maßregelvollzug ausbricht oder entweicht? In forensischen Kliniken gibt es hohe bauliche und technische Sicherheitsstandards. Dennoch kann es passieren, dass ein Patient ausbricht oder entweicht . Doch was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Ausbruch und einer Entweichung? Und welche Schritte werden eingeleitet, sollte einer dieser Fälle eintreten? Ausbruch oder Entweichung? Eine kurze Begriffserklärung Wir sprechen von einem Ausbruch, wenn de

