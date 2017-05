Gesundheitsministerium prüft Zulassung des HIV-Heimtests

gefunden bei magazin.hiv am 10.05.2017 um 11:56 Uhr

In den USA, Frankreich, Großbritannien und immer mehr Ländern ist der HIV-Heimtest zugelassen und in Apotheken erhältlich. Nun prüft das Gesundheitsministerium eine Zulassung auch für Deutschland. In Europa seien seit kurzer Zeit erstmals Schnelltests mit CE-Kennzeichnung erhältlich, die wesentlich genauer und einfacher zu handhaben seien als frühere Tests, erklärte Susanne Wackers, Referentin beim Bundesgesundheitsministerium. Eingebunden in die Neubewertung ist die Bundeszentrale für

