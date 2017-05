gefunden bei allergodome.de am 18.05.2017 um 11:06 Uhr

ENVIRA besteht zu 99% aus Wasser! Durch den speziell entwickelte Technologie wird eine für Insektizide einzigartige Emulsion geschaffen, bei der die Wirkstoffe in jedem einzelnen Wassermolekül gleichmäßig verteilt sind (Öl in Wasser Emulsion). So können die Wirkstoffe von den Tracheen

weiterlesen »