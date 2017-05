gefunden bei Pharmamas Blog am 03.05.2017 um 18:45 Uhr

Vor nicht allzu langer Zeit erreichte mich hier ein Kommentar, den ich nicht freigegeben habe … ich denke, man sieht, wieso, wenn man das liest. Ich finde es immer wieder erstaunlich und auch ziemlich traurig, was die Sucht so aus den Leuten macht. Hier gut sichtbar, dass die Sucht einen höheren Stellenwert einnimmt als selbst das Essen … auch das ist „ein Gesicht der Abhängigkeit“. Mann ich habe ein ziemliches sucht Problem. Habe mich in den letzten 5 Wochen ziemlich

weiterlesen »